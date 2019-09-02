«Билайн» откроет парк развлечений на краснодарском фестивале «Стереопикник»

Пятый фестиваль музыки и еды «Стереопикник» пройдет в парке 30-летия Победы (Затон) в первые выходные сентября. Организаторы уже раскрыли полную программу мероприятия.

В пресс-службе «Билайн» рассказали, что мобильной столицей фестиваля станет парк развлечений, симбиоз виртуального и реального города — АнлимСити. Для онлайн-версии АнлимСити оператор использует AR-технологии [AR — англ. augmented reality — «дополненная реальность»], в реальном городе задействуют формат иммерсивного шоу с эффектом полного погружения. Посетители города смогут поучаствовать в квестах, онлайн-играх и заработать специальную валюту — бикоины. Их можно будет сразу обменять на разные подарки, например, банку «Боржоми». Получить бикоины можно за участие в онлайн-играх на сайте beeunlim.ru.

В «Билайн» также отметили, что в Краснодарском крае с начала года оператор расширил на 41% сеть 4G, обеспечивающую мобильный интернет. В результате выросла активность интернет-пользователей: ежемесячно в среднем один краснодарец использует по 9 Гб трафика — это 6 тыс. скачанных фото из соцсетей. Стабильный мобильный интернет позволит абонентам «Билайн» выкладывать во время «Стереопикника» свои фото и видео в соцсети.