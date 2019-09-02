Авиакомпания «Россия» одержала победу в «Рейтинге брендов Петербурга»
Эксперты издания «Деловой Петербург» в августе назвали авиакомпанию «Россия» лидером «Рейтинга брендов Петербурга»
Награду ведущим специалистам вручили 27 августа. Победителем в номинации «Транспорт» стала авиакомпания «Россия». Приз из рук гендиректора «Делового Петербурга» Наталии Шелудько получил директор по производству авиакомпании Андрей Ординов, сообщает newstracker.ru.
«Аэропорт Пулково перевозчик использует как базовый, именно там сосредоточен основной флот "России". Ежегодно авиакомпания расширяет маршрутную сеть, чтобы дать пассажирам свободу выбора рейсов из Северо-Западного федерального округа. Это касается как внутренних рейсов, так и международных направлений», — рассказали в пресс-службе авиакомпании «Россия».
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По данным Пулково, из всех пассажиров, которые воспользовались услугами авиакомпаний в 2018 году, доля «России» составила около 30%. У авиакомпании открыты 54 направления, 30 из них — международные.
Это не единственная награда «России» от профессионального сообщества. Так, в 2019 году бренд авиакомпании попал в топ-50 самых ценных брендов страны по версии консалтинговой компании Brand Finance.
«Рейтинг брендов Петербурга» рассчитан на то, чтобы выделить исторические объекты, общественные пространства, которые связаны с Санкт-Петербургом. Для составления рейтинга бренды взаимодействуют с читателями издания, авторы рейтинга привлекают маркетологов и специалистов по связям с общественностью.
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