В Сочи пассажиры автобусов получат скидки при оплате проезда картой
В Сочи с 1 сентября стоимость проезда в общественном транспорте при оплате картой Masterсard будет меньше
Пассажиры получат скидку в 3 рубля при оплате проезда картой Masterсard любого банка. Акция «С Masterсard поездки дешевле!» будет действовать с 1 сентября по 30 ноября на всем общественном транспорте Сочи, в котором установлена система бесконтактной оплаты. Автобусы, в которых можно оплатить проезд картой или смартфоном, имеют отличительный знак — наклейку с логотипом Сбербанка и надписью «Оплата в одно касание».
Для оплаты проезда нужно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay или Gpay, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Исполняющая обязанности управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко рассказала, что компания продолжает переводить повседневные платежи в безналичный формат.
«Статистика проекта "Безналичный транспорт" в Сочи показала, что жителям удобно пользоваться бесконтактной картой или смартфоном для покупки билета: по сравнению с прошлым годом количество транзакций в день выросло в четыре раза», — пояснила она.
Директор по развитию цифровых платежей Mastercard в России Антон Шигапов отметил, что с современными платежными технологиями городская среда становится более комфортной. В партнерстве с Mastercard бесконтактная технология оплаты проезда появилась уже более чем в 50 городах России.
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