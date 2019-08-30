В Сочи пассажиры автобусов получат скидки при оплате проезда картой

В Сочи с 1 сентября стоимость проезда в общественном транспорте при оплате картой Masterсard будет меньше

Пассажиры получат скидку в 3 рубля при оплате проезда картой Masterсard любого банка. Акция «С Masterсard поездки дешевле!» будет действовать с 1 сентября по 30 ноября на всем общественном транспорте Сочи, в котором установлена система бесконтактной оплаты. Автобусы, в которых можно оплатить проезд картой или смартфоном, имеют отличительный знак — наклейку с логотипом Сбербанка и надписью «Оплата в одно касание».

Для оплаты проезда нужно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay или Gpay, сообщили в пресс-службе Сбербанка.