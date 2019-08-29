Пятнадцать неизвестных претендуют на должность мэра Сочи. Выборы заменили конкурсом

29 августа завершается прием документов на участие в конкурсе на должность мэра Сочи. Горожане не знают имен кандидатов

Что происходит? В июле в Сочи объявили конкурс на должность мэра. Срок полномочий действующего мэра Анатолия Пахомова истекает 8 сентября. С 30 июля по 29 августа проходил прием документов от желающих участвовать в выборах.



Конкурсная комиссия получила 15 заявок от претендентов на пост мэра Сочи, но их имена не разглашаются, сообщила порталу Юга.ру глава конкурсной комиссии Галина Москалева, которая возглавляет департамент внутренней политики Краснодарского края.

«Кандидаты не хотят, чтобы их имена были известны. И они имеют на это право в рамках федерального закона», — подчеркнула Москалева. Власти не разглашают никаких фамилий людей, претендующих на должность главы города-курорта.

И из кого тогда будут выбирать? Занимающий пост главы Сочи уже в течение двух сроков Анатолий Пахомов 29 августа заявил, что не будет участвовать в сентябрьском конкурсе на должность мэра курорта. Известно, что первой заявку подала Анна Голошумова. Одним из последних, 27 августа, документы подал кандидат от Сочинского отделения КПРФ — бывший военный Константин Жилин. В разговоре с корреспондентом Юга.ру секретарь сочинского горкома КПРФ Юрий Дзагания назвал конкурс «назначением».

«Двоякое положение получается. С одной стороны, как партия, мы не считаем, что это является выбором, это назначение фактически. Но тем не менее, чтобы обозначить, что партия существует, мы выдвинули своего кандидата», — отметил Дзагания.

Он обратил внимание, что в политическом плане партия индифферентно относится к таким назначениям, но по существу — против того, что отменили всенародное голосование, выбор жителей Сочи.

Когда и кого выберут? Источники портала Юга.ру в администрации курорта называют «самым реальным» кандидатом на пост мэра одного из действующих вице-губернаторов Краснодарского края.

В городском собрании Сочи порталу Юга.ру уточнили, что 10 сентября состоится заседание конкурсной комиссии. По предварительной информации, оно будет закрытым. Затем, примерно в течение недели, депутаты соберутся на решающую сессию и выберут главу города.