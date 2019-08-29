В Брюховецком районе вручили детям-сиротам ключи от собственных квартир

Обладателями собственного жилья стали семь человек: им выделены квартиры в новостройках Динского района и города Кропоткина.

«Наша задача — помочь вам, ребята, создать благоприятные условия для дальнейшей жизни. Сегодня для вас начинается новый жизненный этап, — сказал новоселам Владимир Мусатов. — Вы можете смело реализовывать свои планы, думаю, что у вас все получится».

Глава района отметил важность поддержки, которую оказывает государство детям, оставшимся без попечения родителей.

Всего для этой категории граждан в 2019 году в Брюховецком районе должны приобрести 13 квартир (включая эти семь). Администрация района сообщает: квартиры с отделкой «под ключ» уже готовы принять новоселов.