В Брюховецком районе вручили детям-сиротам ключи от собственных квартир
Глава Брюховецкого района Владимир Мусатов вместе председателем Совета депутатов Виктором Кошелевым вручили ключи от квартир детям, оставшимся без попечения родителей
Обладателями собственного жилья стали семь человек: им выделены квартиры в новостройках Динского района и города Кропоткина.
«Наша задача — помочь вам, ребята, создать благоприятные условия для дальнейшей жизни. Сегодня для вас начинается новый жизненный этап, — сказал новоселам Владимир Мусатов. — Вы можете смело реализовывать свои планы, думаю, что у вас все получится».
Глава района отметил важность поддержки, которую оказывает государство детям, оставшимся без попечения родителей.
Всего для этой категории граждан в 2019 году в Брюховецком районе должны приобрести 13 квартир (включая эти семь). Администрация района сообщает: квартиры с отделкой «под ключ» уже готовы принять новоселов.
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