Из-за массового отъезда туристов трасса Джубга — Сочи перегружена в восемь раз

Краснодарский край

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На трассе А147 Джубга — Сочи 26 и 27 августа транспортный поток достигал пиковых значений и стал причиной многокилометровых пробок

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Максимальная интенсивность за сутки составила 46 тыс. 707 автомобилей.

«Этот показатель превышает расчетную интенсивность для федеральных автомобильных дорог второй технической категории (6 тыс. автомобилей в сутки) почти в восемь раз. Таким образом, в конце августа перегруженность дороги А-147 на выезде из Сочи достигала 678,5%», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

По данным учреждения, перегруз связан с завершением летнего сезона отпусков и массовым отъездом туристов на машинах.

Ведомство попросило водителей, планирующих время отъезда, учитывать, что днем трасса А-147 перегружена. Ожидается, что интенсивность движения снизится к началу осени.

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В летний сезон на дорогах Красндарского края увеличивается количество автомобильных аварий, которые также могут вызывать заторы. Так, 27 августа на трассе в Сочи перевернулась фура с арбузами, из-за этого скопилась многочасовая пробка.

Автомобили Дороги Курорты и туризм Пробки Сочи

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Из-за массового отъезда туристов трасса Джубга — Сочи перегружена в восемь раз
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