ВСК занялась увеличением рентабельности розничного страхования
Компания ВСК в августе сообщила о завершении первой фазы создания системы автоматического принятия решений на основе SAS Real-Time Decision Manager
Система на основе SAS Real-Time Decision Manager предназначена для повышения точности и управляемости предстраховой проверки розничных видов страхования.
Компания ВСК проанализировала бизнес-процессы по андеррайтингу [гарантии получения выплат в случае финансовых убытков — Юга.ру] розничных видов и решила инвестировать в создание единой системы принятия решений для оптимизации предстраховых проверок. Система создана для централизации настройки и исполнения андеррайтинговых стратегий сегментации и тарификации, а также повышения скорости внесения изменений в эти стратегии, что в свою очередь оказывает непосредственное влияние на повышение рентабельности бизнеса.
Для сокращения сроков получения финансового результата проект разбили на две бизнес-фазы. Целью первой стала централизация предстраховых проверок в автостраховании. В итоге первую фазу проекта успешно завершили в начале августа. На ней в процессе выполнения нескольких этапов работ заложили фундамент для масштабирования системы на весь бизнес компании.
По словам руководителя направления бизнес-решений для страхового сектора SAS Степана Ванина, в борьбе за долю рынка компании приступили к созданию центральных систем принятия решений для предстраховых проверок. ВСК сделала это одной из первых.
Вице-президент и руководитель центра управления страховым портфелем ВСК Василий Бусаров добавил, что реализованный проект позволяет оперативно менять стратегии андеррайтинга и повышает конкурентоспособность и скорость реакции на изменение внешних условий. Это должно позитивно отразиться на рентабельности бизнеса компании, прокомментировали 28 августа в пресс-службе ВСК.
Компания SAS — крупнейшая в мире частная IT-компания, которая специализируется на разработке и продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики.
Читайте также
Дети пожаловались на свои каникулы на Черноморском побережье Краснодарского края
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.