ВСК занялась увеличением рентабельности розничного страхования

Компания ВСК проанализировала бизнес-процессы по андеррайтингу [гарантии получения выплат в случае финансовых убытков — Юга.ру] розничных видов и решила инвестировать в создание единой системы принятия решений для оптимизации предстраховых проверок. Система создана для централизации настройки и исполнения андеррайтинговых стратегий сегментации и тарификации, а также повышения скорости внесения изменений в эти стратегии, что в свою очередь оказывает непосредственное влияние на повышение рентабельности бизнеса.

Для сокращения сроков получения финансового результата проект разбили на две бизнес-фазы. Целью первой стала централизация предстраховых проверок в автостраховании. В итоге первую фазу проекта успешно завершили в начале августа. На ней в процессе выполнения нескольких этапов работ заложили фундамент для масштабирования системы на весь бизнес компании.

По словам руководителя направления бизнес-решений для страхового сектора SAS Степана Ванина, в борьбе за долю рынка компании приступили к созданию центральных систем принятия решений для предстраховых проверок. ВСК сделала это одной из первых.

Вице-президент и руководитель центра управления страховым портфелем ВСК Василий Бусаров добавил, что реализованный проект позволяет оперативно менять стратегии андеррайтинга и повышает конкурентоспособность и скорость реакции на изменение внешних условий. Это должно позитивно отразиться на рентабельности бизнеса компании, прокомментировали 28 августа в пресс-службе ВСК.