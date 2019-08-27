В Сочи школьники разбили камнями лобовое стекло локомотива

На железнодорожном перегоне в Сочи в августе два мальчика забросали камнями проходящий грузовой поезд

Что произошло? Работники РЖД сообщили в дежурную часть транспортной полиции, что на ж/д перегоне два ребенка камнями обкидали проходящий грузовой поезд и разбили лобовое стекло локомотива.

Хулиганов поймали? Инспекторы по делам несовершеннолетних Сочинского линейного управления МВД России на транспорте нашли двух мальчиков 10 и 11 лет. Они признались, что гуляли возле железной дороги, заметили приближающийся поезд и решили посмотреть, как камни будут отлетать от вагонов.