В Сочи школьники разбили камнями лобовое стекло локомотива
На железнодорожном перегоне в Сочи в августе два мальчика забросали камнями проходящий грузовой поезд
Что произошло? Работники РЖД сообщили в дежурную часть транспортной полиции, что на ж/д перегоне два ребенка камнями обкидали проходящий грузовой поезд и разбили лобовое стекло локомотива.
Хулиганов поймали? Инспекторы по делам несовершеннолетних Сочинского линейного управления МВД России на транспорте нашли двух мальчиков 10 и 11 лет. Они признались, что гуляли возле железной дороги, заметили приближающийся поезд и решили посмотреть, как камни будут отлетать от вагонов.
Школьников наказали? Пока нет. Полицейские провели с предполагаемыми нарушителями профилактическую беседу о правилах поведения на объектах транспорта, и рассказали об ответственности за нарушение закона.
Поступок, о котором идет речь, могут квалифицировать как преступление по ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (Хулиганство), максимальное наказание по которым — лишение свободы сроком до двух и пяти лет соответственно. Однако в данном случае подозреваемым грозит постановка на учет по делам несовершеннолетних либо штраф их родителям, так как мальчики не достигли возраста, по достижении которого наступает административная или уголовная ответственность (ст. 2.3 и 20 и КоАП РФ).
Городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрит вопрос о наказании мальчиков. Кроме того, сведения о случившемся направили в школу, куда мальчики вернутся после каникул, и отдел полиции по месту их проживания, сообщили 26 августа в пресс-службе Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.