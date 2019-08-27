На Дону годовалая девочка ударилась головой о потолочный вентилятор и умерла

Ростовская область

Распечатать

В Новочеркасске под следствие попал мужчина, который подбросил девочку к потолку, после чего она умерла

По версии следствия, 17 августа в ресторане 34-летний мужчина подбросил годовалую девочку вверх. Ребенок ударился о потолочный вентилятор и упал на пол. Позже девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, а полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

25 августа ребенок умер в больнице. После этого прокурор забрал уголовное дело из МВД и передал его в СУ СК России по Ростовской области.

Во время предварительного расследования проведут судебные экспертизы, чтобы по их результатам дать правовую оценку случившемуся, сообщили 27 августа в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Ранее Юга.ру рассказывали о случае, когда ребенок погиб из-за неосторожности взрослого. В июле 2018 года в Туапсе 43-летний местный житель переходил дорогу с сыном на руках, поскользнулся и выронил мальчика. Ребенок упал в водосток и умер.

Дети Медицина Следственный комитет смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Пассажирская «Газель» перевернулась на горной дороге в Дагестане. Два человека погибли
В Сочи школьники разбили камнями лобовое стекло локомотива
На Дону годовалая девочка ударилась головой о потолочный вентилятор и умерла
Сегодня «Краснодар» дома попытается забить пять голов «Олимпиакосу» в ответном матче Лиги чемпионов
В Краснодаре насмерть сбили двух человек, переходивших дорогу на красный свет
Минтруд предложил устраивать одиноких пенсионеров в семьи

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале