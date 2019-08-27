На Дону годовалая девочка ударилась головой о потолочный вентилятор и умерла
В Новочеркасске под следствие попал мужчина, который подбросил девочку к потолку, после чего она умерла
По версии следствия, 17 августа в ресторане 34-летний мужчина подбросил годовалую девочку вверх. Ребенок ударился о потолочный вентилятор и упал на пол. Позже девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, а полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
25 августа ребенок умер в больнице. После этого прокурор забрал уголовное дело из МВД и передал его в СУ СК России по Ростовской области.
Во время предварительного расследования проведут судебные экспертизы, чтобы по их результатам дать правовую оценку случившемуся, сообщили 27 августа в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.
Ранее Юга.ру рассказывали о случае, когда ребенок погиб из-за неосторожности взрослого. В июле 2018 года в Туапсе 43-летний местный житель переходил дорогу с сыном на руках, поскользнулся и выронил мальчика. Ребенок упал в водосток и умер.
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