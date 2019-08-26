В Сочи задержали еще одного участника перестрелки в Краснодаре
ФСБ сообщила о задержании еще одного участника массового конфликта со стрельбой, произошедшего 21 августа в Краснодаре
Мужчина находился в приграничной зоне Адлерского района. Его задержали и доставили в Краснодар, где с ним работают следователи, передает ТАСС.
Перестрелка у Вишняковского рынка в Краснодаре произошла ночью 21 августа. От пулевых ранений в больнице скончался 27‑летний уроженец Дагестана, еще два человека пострадали. По уточненным данным, в конфликте участвовали около 30 человек — приезжие из республик Северного Кавказа.
Читайте также:
Нескольких участников конфликта задержали, а нескольких объявили в розыск — уроженцы Чечни 28‑летний Руслан Турашов, 25‑летний Мурад Турашов и еще несколько человек скрылись на белой Lada Priora.
22 августа сотрудники МВД и ФСБ задержали пятерых подозреваемых в Адлерском районе Сочи; источники СМИ сообщили, что в их числе оказались и Турашовы.
23 августа пресс-служба СКР по Краснодарскому краю сообщила, что следователь задержал в Краснодаре четверых участников конфликта. Одного из них — 34-летнего приезжего сотрудники ФСБ доставили следователю из Сочи (его задержали там 22 августа), еще двое были задержаны в Краснодаре, по четвертому информацию пока не уточнили. Всех четверых арестовали.
Уголовное дело после перестрелки возбудили по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), и убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Власти назвали произошедшее бытовым конфликтом.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.