Гендиректор страхового дома ВСК рассказал о политике и новых продуктах компании

В России с 2012 года количество страховых компаний сократилось более чем в 2,5 раза. Этому способствовало ужесточение требований регулятора и добровольный отказ страховщиков от страховой деятельности. Сегодня более 70 % объемов страхового бизнеса приходится на топ-10 крупнейших компаний. Все это ведет к ужесточению конкуренции, в борьбе за клиента часть крупных страховщиков в ущерб бизнесу снижают тарифы.

На фоне всего этого генеральный директор САО «ВСК» Олег Овсяницкий рассказал интервью журналу «Эксперт» о приоритетах, которые компания выбрала в условиях современного рынка.

«Для себя мы выбрали честную тарифную политику с конкурентными ценами, предоставление удобного и качественного сервиса и построение долгосрочных отношений с клиентами, многие из которых страхуются в ВСК много лет», — сказал Овсяницкий.