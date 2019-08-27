Гендиректор страхового дома ВСК рассказал о политике и новых продуктах компании
Генеральный директор Страхового дома ВСК Олег Овсяницкий рассказал о настоящем страхового рынка и его перспективах
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В России с 2012 года количество страховых компаний сократилось более чем в 2,5 раза. Этому способствовало ужесточение требований регулятора и добровольный отказ страховщиков от страховой деятельности. Сегодня более 70 % объемов страхового бизнеса приходится на топ-10 крупнейших компаний. Все это ведет к ужесточению конкуренции, в борьбе за клиента часть крупных страховщиков в ущерб бизнесу снижают тарифы.
На фоне всего этого генеральный директор САО «ВСК» Олег Овсяницкий рассказал интервью журналу «Эксперт» о приоритетах, которые компания выбрала в условиях современного рынка.
«Для себя мы выбрали честную тарифную политику с конкурентными ценами, предоставление удобного и качественного сервиса и построение долгосрочных отношений с клиентами, многие из которых страхуются в ВСК много лет», — сказал Овсяницкий.
По его словам, задача страховщика — сохранить привычный образ жизни клиента, сэкономить ему время, предоставить удобный качественный сервис и надежную защиту. Страховщик должен стать партнером, который берет на себя все заботы по восстановлению утраченного имущества, помогает следить за состоянием здоровья и при необходимости предлагает готовые решения для устранения последствий сложных ситуаций и возвращения к привычному образу жизни.
Для клиентов необходимо, чтобы продукты страховых компаний решали конкретные жизненные задачи. Сегодня стратегическая задача ВСК заключается в построении экосистемы, которая позволит предоставлять клиентам комплексные страховые решения и высокий уровень сервиса. Современный мир сейчас меняется гораздо быстрее, чем несколько лет назад, создаются новые технологии, увеличивается ритм жизни. Это влечет за собой появление новых видов рисков и формирует потребность в их защите.
«В этом году ВСК запустила порядка десяти новых для рынка продуктов, многие из которых до сих пор уникальны. Например, наш продукт "Домашний помощник", где кроме страхования квартиры и непредвиденных расходов в неблагоприятных жизненных ситуациях, клиент получает услуги уборки, мойки окон, мелкого ремонта в квартире, а также личного помощника по любым вопросам ЖКХ», — рассказал гендиректор ВСК.
Он также назвал в числе новых предложений ВСК продукт «Сборная здоровья» с программой комплексной защиты для детей от критических заболеваний, несчастных случаев, включая риск спортивных травм, а также сервисы ежедневного пользования.
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