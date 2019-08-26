СК рассказал подробности крушения вертолета Ми-2 на Кубани и возбудил уголовное дело
Следственный комитет в августе возбудил уголовное дело после крушения в Каневском районе вертолета Ми-2, пилот которого погиб
Крушение произошло 24 августа в районе станицы Челбасской. После падения вертолет загорелся, летчик не выжил. Позже появилась версия, что судно упало из-за ошибки пилота.
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Южное следственное управление на транспорте (СУТ) СК РФ 26 августа представило предварительную версию трагедии. Вечером 63-летний пилот взлетел с сельскохозяйственного поля ОАО «Племзавод "Воля"» для осмотра территории, на которой планировалось провести авиационнохимические работы. Во время полета вертолет упал из-за нарушений требований Воздушного кодекса и Федеральных правил использования воздушного пространства.
В результате аварии пилот погиб на месте, Ми-2 значительно разрушился, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.
Аналогичная авиакатастрофа произошла в августе 2018 года в Красноармейском районе. Вертолет Ми-2 упал в поле и загорелся, пилот погиб.
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