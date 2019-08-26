В Краснодаре двух сотрудников Росгвардии уволили после видео, где они спят на рабочем месте

Что произошло? В январе местный житель сделал видео, как в патрульной машине в парке краевой клинической больницы № 1 спят гвардейцы. Позже стало известно, что это были сотрудники вневедомственной охраны Илез Тимурзиев и Аслан Зекох. По словам снимавшего, он записывал спящих гвардейцев на видео в течение часа, при этом использовал вспышку, однако они не реагировали.

По данным «Новой газеты», автор видео передал запись блогеру «Велес Мастер» (позже сюжет был удален). После этого Росгвардия начала проверку, во время которой бойцы признали, что отклонились от маршрута патрулирования, однако настаивали, что не спали. Проверка полиграфом показала, что они спали на службе не менее пяти раз за год.

Как в Росгвардии оценили поведение сотрудников? Руководство ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Краснодарскому краю» провело проверку и заключило, что Тимурзиев и Зекох не только скомпрометировали себя, но и нанесли ущерб репутации и авторитету Росгвардии. Последнее проявилось в неуважительных комментариях в адрес ведомства, которые пользователи сети оставили под видео. После проверки сотрудников уволили со службы.

Чего бывшие росгвардейцы хотят теперь? Мужчины подали жалобы в Краснодарский краевой суд. Их адвокат Рустам Гучетль счел увольнение слишком строгим наказанием. По его словам, росгвардейцы не отрицают, что действовали не по инструкции, когда ночью во время патрулирования въехали на территорию больницы. Однако бывшие служащие утверждают, что у одного из них были сильные боли в спине и он хотел попросить врачей сделать ему укол. Также у юриста есть сомнения насчет видео: оно начинается с момента, когда один из мужчин выходил из машины. Что было до этого и действительно ли сотрудники спали — неизвестно. Сейчас видеозапись удалена из свободного доступа, написал 26 августа «Коммерсантъ».