Сбербанк подготовил чек-лист товаров для школы со скидками
В канун Дня знаний Сбербанк запустил специальный проект, который поможет родителям собрать школьников к 1 сентября и при этом сэкономить
За неделю до 1 сентября на сайте www.sberbank.ru опубликовали чек-лист для сбора детей в школу. В списке — товары и учебные принадлежности, подобранные экспертами в сфере образования. Список разделен на предметы, необходимые в школе в первую очередь, и дополнительные товары. Выбрав предметы из списка, можно увидеть общую стоимость этих товаров и получить на них скидки.
Пользователи сайта Сбербанка получат промокоды, обеспечивающие скидки на маркетплейсе «Беру» и сайтах партнеров акции. Специальные предложения подготовлены в категориях:
- школьная форма;
- рюкзаки и ранцы;
- канцелярские принадлежности;
- товары для творчества;
- учебная литература и образовательные порталы;
- мебель для учебного процесса.
«Собрать ребенка в школу — дело хлопотное, к тому же затратное. Мы разработали чек-лист со школьными товарами, чтобы сэкономить время родителей. Подборка к 1 сентября также поможет сберечь семейный бюджет, поскольку партнеры Сбербанка предоставляют существенные скидки на школьные товары», — отметила и.о. управляющего Краснодарским отделением ПАО Сбербанк Татьяна Сергиенко.
На сайте также есть статьи с рекомендациями для родителей. Прочитав советы, можно, например, узнать, как правильно подготовить ребенка к первым дням в школе, как мотивировать его на успехи в обучении и как выстроить отношения с другими родителями.
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