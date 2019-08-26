Сбербанк подготовил чек-лист товаров для школы со скидками

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В канун Дня знаний Сбербанк запустил специальный проект, который поможет родителям собрать школьников к 1 сентября и при этом сэкономить

За неделю до 1 сентября на сайте www.sberbank.ru опубликовали чек-лист для сбора детей в школу. В списке — товары и учебные принадлежности, подобранные экспертами в сфере образования. Список разделен на предметы, необходимые в школе в первую очередь, и дополнительные товары. Выбрав предметы из списка, можно увидеть общую стоимость этих товаров и получить на них скидки.

Пользователи сайта Сбербанка получат промокоды, обеспечивающие скидки на маркетплейсе «Беру» и сайтах партнеров акции. Специальные предложения подготовлены в категориях:

  • школьная форма;
  • рюкзаки и ранцы;
  • канцелярские принадлежности;
  • товары для творчества;
  • учебная литература и образовательные порталы;
  • мебель для учебного процесса.

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«Собрать ребенка в школу — дело хлопотное, к тому же затратное. Мы разработали чек-лист со школьными товарами, чтобы сэкономить время родителей. Подборка к 1 сентября также поможет сберечь семейный бюджет, поскольку партнеры Сбербанка предоставляют существенные скидки на школьные товары», — отметила и.о. управляющего Краснодарским отделением ПАО Сбербанк Татьяна Сергиенко.

На сайте также есть статьи с рекомендациями для родителей. Прочитав советы, можно, например, узнать, как правильно подготовить ребенка к первым дням в школе, как мотивировать его на успехи в обучении и как выстроить отношения с другими родителями.

Сбербанк Торговля Школа Школьники

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