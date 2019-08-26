Сбербанк подготовил чек-лист товаров для школы со скидками

В канун Дня знаний Сбербанк запустил специальный проект, который поможет родителям собрать школьников к 1 сентября и при этом сэкономить

За неделю до 1 сентября на сайте www.sberbank.ru опубликовали чек-лист для сбора детей в школу. В списке — товары и учебные принадлежности, подобранные экспертами в сфере образования. Список разделен на предметы, необходимые в школе в первую очередь, и дополнительные товары. Выбрав предметы из списка, можно увидеть общую стоимость этих товаров и получить на них скидки.

Пользователи сайта Сбербанка получат промокоды, обеспечивающие скидки на маркетплейсе «Беру» и сайтах партнеров акции. Специальные предложения подготовлены в категориях: