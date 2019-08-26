В Анапе из-за сильного ветра снова запретили купаться на надувных матрасах
В Анапе 26 августа вновь запретили купаться на надувных матрасах и катамаранах из-з ветра
Запрет связан с усилением отжимного северо-восточного ветра.
«Обращаясь к жителям и гостям курорта Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье», — сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
По данным сайта Windfinder, который показывает направление ветра, на курорте 26 августа порывы ветра могут достигать 8 м/c, он будет дуть в сторону моря. По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, температура морской воды в Анапе составляет 25 °С.
В Анапе с начала летнего сезона неоднократно вводили запрет на купание на надувных матрасах и катамаранах. Это необходимо, чтобы не допустить несчастных случаев во время непогоды. Как сообщали Юга.ру, 6 июня мужчину на катамаране унесло в море, спасателям удалось вытащить его на берег. 15 июня на курорте пятилетнего мальчика унесло на 3 км в море на надувном круге. Кроме того, 20 августа в Анапе спасли туристов, которые, несмотря на запрет, отправились кататься на катамаранах в море.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.