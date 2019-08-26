В Анапе из-за сильного ветра снова запретили купаться на надувных матрасах

В Анапе 26 августа вновь запретили купаться на надувных матрасах и катамаранах из-з ветра

Запрет связан с усилением отжимного северо-восточного ветра.

«Обращаясь к жителям и гостям курорта Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье», — сообщили в пресс-службе администрации Анапы.