Стала известна предварительная причина падения вертолета на Кубани

Крушение произошло в районе станицы Челбасской. После падения вертолет загорелся. По предварительным данным, погиб пилот воздушного судна.

По словам главы Каневского района Александра Герасименко, пилот был опытным, он обрабатывал поля с необходимым договором и документами. Также у него было разрешение на вылет. Однако летчик мог не выдержать высоту и зацепиться о землю, написал ТАСС.