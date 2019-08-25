Стала известна предварительная причина падения вертолета на Кубани

Краснодарский край

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Вертолет Ми-2, рухнувший 24 августа в Каневском районе, мог упасть из-за ошибки пилота

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Крушение произошло в районе станицы Челбасской. После падения вертолет загорелся. По предварительным данным, погиб пилот воздушного судна.

По словам главы Каневского района Александра Герасименко, пилот был опытным, он обрабатывал поля с необходимым договором и документами. Также у него было разрешение на вылет. Однако летчик мог не выдержать высоту и зацепиться о землю, написал ТАСС.

Авиакатастрофы Авиация Каневской район Следственный комитет

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