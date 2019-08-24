Самолет Москва — Симферополь вернулся в Шереметьево после взлета

По словам источника ТАСС, это произошло по техническим причинам. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

По данным сервиса FlightRadar24, самолет сделал в воздухе несколько кругов над Истринским районом и над Клином, после чего взял курс на аэропорт вылета.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта, рейс 1650 Москва — Симферополь должен был вылететь в 5:10. Позже время отправления заменили на 8:59. Сейчас рейс выполняется.