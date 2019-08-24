Самолет Москва — Симферополь вернулся в Шереметьево после взлета
Утром 24 августа вылетевший в Симферополь лайнер А320 «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
По словам источника ТАСС, это произошло по техническим причинам. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.
По данным сервиса FlightRadar24, самолет сделал в воздухе несколько кругов над Истринским районом и над Клином, после чего взял курс на аэропорт вылета.
Согласно информации онлайн-табло аэропорта, рейс 1650 Москва — Симферополь должен был вылететь в 5:10. Позже время отправления заменили на 8:59. Сейчас рейс выполняется.
Как писали Юга.ру, 15 августа самолет А321 «Уральских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Симферополь, экстренно сел сразу после взлета в кукурузном поле в подмосковном Раменском. В двигатели судна при вылете из аэропорта попало много птиц, оба они отказали. На борту находились 7 членов экипажа и 226 пассажиров, в том числе 6 детей. Всех их эвакуировали, погибших нет. Лайнер получил значительные повреждения, его отстранили от полетов.
23 августа два самолета авиакомпании экстренно сели в Сочи и Геленджике.
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