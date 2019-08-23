В Дагестане из-за камнепада автомобиль сорвался в обрыв, погибла семья с двумя детьми

Дагестан

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Двое взрослых и двое детей погибли после камнепада в Цумадинском районе Дагестана 23 августа

Камнепад сошел около 18 часов возле поселка Сильди. Из-за этого автомобиль ВАЗ-2107 сорвался в 500-метровый обрыв, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

В автомобиле находилась семья из четырех человек — супружеская пара и двое детей 10 и 15 лет. Двое взрослых и младший ребенок погибли на месте, передает РИА «Дагестан».

Второй ребенок получил тяжелые травмы и впал в кому. Он умер в центральной районной больнице в селе Агвали, не приходя в сознание, сообщает «Интерфакс».

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