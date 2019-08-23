Краснодарцев предупредили о сильной жаре
В Краснодаре днем 23 и 24 августа ожидается жара до 39 °С
В Краснодаре 23 и 24 авугста с 14:00 до 17:00 местами температура воздуха может достичь 39 °С, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 8 (861) 214‑33‑36 или по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.
Как писали Юга.ру, в выходные на Кубани прогнозируют небольшие дожди и жару. При этом в Краснодаре ожидается солнечная погода.
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