Краснодарцев предупредили о сильной жаре

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре днем 23 и 24 августа ожидается жара до 39 °С

В Краснодаре 23 и 24 авугста с 14:00 до 17:00 местами температура воздуха может достичь 39 °С, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 8 (861) 214‑33‑36 или по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.

Как писали Юга.ру, в выходные на Кубани прогнозируют небольшие дожди и жару. При этом в Краснодаре ожидается солнечная погода.

Краснодар Погода

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Краснодарцев предупредили о сильной жаре
Двух мужчин на байдарках унесло в море в Крыму
Пожар на складе в районе Краснодарской ТЭЦ потушили
В Крыму нашли останки младенца I-II веков н.э. и тарелку с костями животного
В Краснодаре из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки
Роспотребнадзор объяснил, откуда на Кубани появились новые виды комаров

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале