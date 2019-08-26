Tele2 научила голосового помощника Алису искать потерянный телефон
Оператор связи Tele2 в августе первым в России запустил навык для виртуального помощника «Яндекса» Алисы, который позволит найти потерянный телефон
В 2017 году «Яндекс» запустил голосового помощника Алису с искусственным интеллектом, способностью импровизировать и учиться новым навыкам.
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Tele2 обучила виртуального ассистента новой функции, позволит абонентам любых операторов бесплатно найти потерянный дома или в офисе телефон. По команде пользователя Алиса свяжется с сетью Tele2, и оператор позвонит на потерянный телефон.
Чтобы найти потерянный телефон, пользователю нужно сказать: «Алиса, попроси Tele2 найти мой телефон». После этого голосовой помощник предложит абоненту привязать свой номер к устройству, с которого он собирается искать смартфон. Это может быть любой гаджет, где есть Алиса, — умная колонка «Яндекс.Станция», компьютер с «Яндекс.Браузером», другой телефон или планшет с приложениями «Яндекса».
Для регистрации номера на устройстве Алиса попросит пользователя продиктовать номер, а затем код подтверждения, который придет по СМС. Для следующего поиска достаточно будет произнести кодовую фразу — и потерянный телефон начнет звонить.
«Внешне простой навык основывается на технологии искусственного интеллекта. Умная Алиса будет помогать пользователю и вести с ним диалог, даже если он неправильно назвал кодовую фразу или не сразу нашел свой телефон», — рассказали в пресс-службе Tele2.
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Специалисты Tele2 считают, что у нового навыка Алисы есть большой потенциал на российском рынке. Функция поиска телефона с помощью голосового помощника популярна за рубежом, однако в отличие от российской, американская версия — платная. Кроме того, эта функция входит в пятерку самых востребованных запросов виртуальному помощнику. Среди популярных функций Алисы — проигрывание музыки, прогноз погоды, распознавание изображений, расчет маршрута, установка будильника и переводчик.
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