Tele2 научила голосового помощника Алису искать потерянный телефон

Оператор связи Tele2 в августе первым в России запустил навык для виртуального помощника «Яндекса» Алисы, который позволит найти потерянный телефон

В 2017 году «Яндекс» запустил голосового помощника Алису с искусственным интеллектом, способностью импровизировать и учиться новым навыкам.

Tele2 обучила виртуального ассистента новой функции, позволит абонентам любых операторов бесплатно найти потерянный дома или в офисе телефон. По команде пользователя Алиса свяжется с сетью Tele2, и оператор позвонит на потерянный телефон.

Чтобы найти потерянный телефон, пользователю нужно сказать: «Алиса, попроси Tele2 найти мой телефон». После этого голосовой помощник предложит абоненту привязать свой номер к устройству, с которого он собирается искать смартфон. Это может быть любой гаджет, где есть Алиса, — умная колонка «Яндекс.Станция», компьютер с «Яндекс.Браузером», другой телефон или планшет с приложениями «Яндекса».

Для регистрации номера на устройстве Алиса попросит пользователя продиктовать номер, а затем код подтверждения, который придет по СМС. Для следующего поиска достаточно будет произнести кодовую фразу — и потерянный телефон начнет звонить.

«Внешне простой навык основывается на технологии искусственного интеллекта. Умная Алиса будет помогать пользователю и вести с ним диалог, даже если он неправильно назвал кодовую фразу или не сразу нашел свой телефон», — рассказали в пресс-службе Tele2.