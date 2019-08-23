Пожар на складе в районе краснодарской ТЭЦ потушили

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Сормовской 23 августа ликвидировали пожар на складе

В 10:28 спасателям сообщили, что горит крыша склада в районе ТЭЦ. Пламя распространилось на площади около 150 кв. метров. Позже площадь пожара увеличилась до 250 кв. метров.

В 12:42 пожар удалось полностью потушить, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. 

Днем в Краснодаре начался еще один пожар. На улице Кореновской загорелась квартира в многоэтажке. Оттуда эвакуировали 30 человек.

Краснодар МЧС Пожары

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