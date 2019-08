Пожар на складе в районе краснодарской ТЭЦ потушили

View this post on Instagram

В 10.29 к месту вызова направлены пожарно-спасательные подразделения. В 10.35 по прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение кровли на площади около 150 м2. На месте работают 13 единиц техники, 4 ствола "Дельта". Организован штаб пожаротушения. ★ Видео @byka666. #ПожарыКраснодара