Пожар на складе в районе краснодарской ТЭЦ потушили
В Краснодаре на улице Сормовской 23 августа ликвидировали пожар на складе
В 10:28 спасателям сообщили, что горит крыша склада в районе ТЭЦ. Пламя распространилось на площади около 150 кв. метров. Позже площадь пожара увеличилась до 250 кв. метров.
В 12:42 пожар удалось полностью потушить, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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В 10.29 к месту вызова направлены пожарно-спасательные подразделения. В 10.35 по прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение кровли на площади около 150 м2. На месте работают 13 единиц техники, 4 ствола "Дельта". Организован штаб пожаротушения. ★ Видео @byka666. #ПожарыКраснодара
Днем в Краснодаре начался еще один пожар. На улице Кореновской загорелась квартира в многоэтажке. Оттуда эвакуировали 30 человек.
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