В Дагестане 28-летний чиновник увеличил свой возраст в паспорте на 34 года, чтобы получать пенсию

Молодого замглавы села в Дагестане уличили в использовании поддельных документов, по которым он получал трудовую пенсию

Нарушения выявила проверка прокуратуры. Выяснилось, что работающий заместителем главы села Кулецма Левашинского района 28-летний местный житель получил в местном отделе УФМС поддельный паспорт. Возраст мужчины в нем был завышен на 34 года.

Кроме того, чиновник приобрел поддельную трудовую книжку, согласно которой он проработал в колхозе с 1985 по 1996 год.

В феврале 2018 он обратился в районное отделение Пенсионного фонда с заявлением о назначении ему трудовой пенсии по старости. И с марта 2018 года по июль 2019-го получил пенсионных выплат на 155 тыс. рублей.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 (Мошенничество), а в отношении должностных лиц районных отделений ПФР и ФМС — по ч. 1 ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 292 (Служебный подлог).