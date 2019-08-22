Власти Сочи: На видео в соцсетях показали «шокированных» гусениц после химобработки. На самом деле все не так
Власти Сочи 22 августа дали официальный комментарий журналистам по ситуации с гусеницами американской белой бабочки
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В середине августа жители Сочи пожаловались на нашествие гусениц: в соцсетях появились видео, на которых насекомыми покрыты большие участки разных поверхностей. Тогда в мэрии курорта заявили, что бюджет на борьбу с вредителями увеличился в четыре раза — в 2019 году он составляет 13,5 млн рублей.
22 августа в администрации Сочи объяснили происходящее. Власти утверждают, что на видео в социальных сетях попали «шокированные» гусеницы после химической обработки растений, и представление, что сейчас все насаждения курорта покрыты насекомыми, однако оно не соответствует действительности.
«Подрядными организациями ведутся обработки зеленых насаждений ежедневно с 4:00 до 8:00. После обработки происходит "шокирование" гусеницы, она перестает питаться и массово падает с деревьев. Порой эти кадры попадают в соцсети, вызывая у обывателей ощущение, что все зеленые насаждения курорта сейчас в этих гусеницах», — прокомментировал ситуацию заместитель директора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Андрей Терехов.
По его словам, гусеница объедает листовую пластину, не затрагивая при этом жизнеобеспечивающие центры деревьев. В результате нарушается процесс фотосинтеза и дыхания, но это не убивает само растение.
Американская белая бабочка — карантинный вредитель, который способен поразить до 230 растений. Это насекомое снежно-белого цвета, иногда с коричневыми или черными точками на крыльях, черными усиками с белым напылением. Размах крыльев — 2,5-3,6 см.
Насекомое многоядно, оно предпочитает плодовые культуры, в основном предпочитает шелковицу, яблоню, сливу, абрикос, черешню, грецкий орех, черемуху, шиповник. Гусеницы выедают большие отверстия в листьях, чем вызывают их высыхание и отмирание. Белая бабочка отличается высокой плодовитостью воспроизводством нескольких поколений за год, поэтому она представляет большую опасность для флоры.
В пресс-службе городской мэрии акцентировали, что для Сочи американская белая бабочка не новый вредитель. Она появилась на территории курорта в 50-х годах ХХ века. Вспышка активности насекомого наблюдается каждые 10-12 лет, сейчас именно такой пик.
«Ученые прогнозировали данный всплеск, и муниципалитет еще в начале года вдвое увеличил объем средств на борьбу с вредителями. Согласно рекомендациям ученых НИИ цветоводства и субтропических культур, уже дважды обработано порядка 100 га площадей», — заключили в пресс-службе.
Как сообщали Юга.ру, в 2017 году в Сочинский отдел Россельхознадзора поступило множество обращений от граждан о гибели растений. После этого ведомство объявило борьбу с американской белой бабочкой и пообещало штрафовать предприятия, учреждения и землепользователей за зараженные зеленые насаждения.
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