Власти Сочи: На видео в соцсетях показали «шокированных» гусениц после химобработки. На самом деле все не так

В середине августа жители Сочи пожаловались на нашествие гусениц: в соцсетях появились видео, на которых насекомыми покрыты большие участки разных поверхностей. Тогда в мэрии курорта заявили, что бюджет на борьбу с вредителями увеличился в четыре раза — в 2019 году он составляет 13,5 млн рублей.

22 августа в администрации Сочи объяснили происходящее. Власти утверждают, что на видео в социальных сетях попали «шокированные» гусеницы после химической обработки растений, и представление, что сейчас все насаждения курорта покрыты насекомыми, однако оно не соответствует действительности.

«Подрядными организациями ведутся обработки зеленых насаждений ежедневно с 4:00 до 8:00. После обработки происходит "шокирование" гусеницы, она перестает питаться и массово падает с деревьев. Порой эти кадры попадают в соцсети, вызывая у обывателей ощущение, что все зеленые насаждения курорта сейчас в этих гусеницах», — прокомментировал ситуацию заместитель директора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Андрей Терехов.