Власти Сочи: На видео в соцсетях показали «шокированных» гусениц после химобработки. На самом деле все не так

Краснодарский край

Распечатать

Власти Сочи 22 августа дали официальный комментарий журналистам по ситуации с гусеницами американской белой бабочки

Читайте также:

В середине августа жители Сочи пожаловались на нашествие гусениц: в соцсетях появились видео, на которых насекомыми покрыты большие участки разных поверхностей. Тогда в мэрии курорта заявили, что бюджет на борьбу с вредителями увеличился в четыре раза — в 2019 году он составляет 13,5 млн рублей.

22 августа в администрации Сочи объяснили происходящее. Власти утверждают, что на видео в социальных сетях попали «шокированные» гусеницы после химической обработки растений, и представление, что сейчас все насаждения курорта покрыты насекомыми, однако оно не соответствует действительности.

«Подрядными организациями ведутся обработки зеленых насаждений ежедневно с 4:00 до 8:00. После обработки происходит "шокирование" гусеницы, она перестает питаться и массово падает с деревьев. Порой эти кадры попадают в соцсети, вызывая у обывателей ощущение, что все зеленые насаждения курорта сейчас в этих гусеницах», — прокомментировал ситуацию заместитель директора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Андрей Терехов.

По его словам, гусеница объедает листовую пластину, не затрагивая при этом жизнеобеспечивающие центры деревьев. В результате нарушается процесс фотосинтеза и дыхания, но это не убивает само растение.

Американская белая бабочка — карантинный вредитель, который способен поразить до 230 растений. Это насекомое снежно-белого цвета, иногда с коричневыми или черными точками на крыльях, черными усиками с белым напылением. Размах крыльев — 2,5-3,6 см.

Насекомое многоядно, оно предпочитает плодовые культуры, в основном предпочитает шелковицу, яблоню, сливу, абрикос, черешню, грецкий орех, черемуху, шиповник. Гусеницы выедают большие отверстия в листьях, чем вызывают их высыхание и отмирание. Белая бабочка отличается высокой плодовитостью воспроизводством нескольких поколений за год, поэтому она представляет большую опасность для флоры.

Читайте также:

В пресс-службе городской мэрии акцентировали, что для Сочи американская белая бабочка не новый вредитель. Она появилась на территории курорта в 50-х годах ХХ века. Вспышка активности насекомого наблюдается каждые 10-12 лет, сейчас именно такой пик.

«Ученые прогнозировали данный всплеск, и муниципалитет еще в начале года вдвое увеличил объем средств на борьбу с вредителями. Согласно рекомендациям ученых НИИ цветоводства и субтропических культур, уже дважды обработано порядка 100 га площадей», — заключили в пресс-службе.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году в Сочинский отдел Россельхознадзора поступило множество обращений от граждан о гибели растений. После этого ведомство объявило борьбу с американской белой бабочкой и пообещало штрафовать предприятия, учреждения и землепользователей за зараженные зеленые насаждения.

Насекомые Сочи Экология

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Власти Сочи: На видео в соцсетях показали «шокированных» гусениц после химобработки. На самом деле все не так
Появилось новое видео перестрелки в Краснодаре. На нем мужчина с автоматом ногами добивает лежачего
Группа подростков избила ребенка в Новороссийске
На Кубани мать мальчика, которого отец посадил на цепь, хочет через суд забрать сына
«Магнит» начал открывать алкомаркеты
На совещании в «Магните» у инспектора по безопасности случилась передозировка наркотиков — Пятый канал

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале