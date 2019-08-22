Школьники Брюховецкого района будут изучать историю малой родины с помощью дневников

Краснодарский край

Распечатать

В Брюховецком районе в августе сделали школьные дневники со справочной информацией об истории муниципалитета

«Дневник школьника Брюховецкого района» выпустили тиражом 4,5 тыс. экземпляров.

«Это маленькая энциклопедия для учащихся, в которой собрана интересная и содержательная информация о главных событиях в истории муниципалитета», — рассказали в пресс-службе администрации Брюховецкого района.

В издании можно будет найти информацию о выдающихся личностях, чьи имена связаны с историей и культурой Брюховецкого района.

Приобрести дневник можно, обратившись в управление образования муниципалитета или администрацию школы.

Брюховецкий район История Образование Школа

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Группа подростков избила ребенка в Новороссийске
На Кубани мать мальчика, которого отец посадил на цепь, хочет через суд забрать сына
«Магнит» начал открывать алкомаркеты
На совещании в «Магните» у инспектора по безопасности случилась передозировка наркотиков — Пятый канал
У Павла Мамаева нашли долг по налогам в 434 тыс. рублей
В Краснодаре произошло еще одно ДТП с пенсионером и перевернувшейся машиной

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале