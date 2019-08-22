Школьники Брюховецкого района будут изучать историю малой родины с помощью дневников

В Брюховецком районе в августе сделали школьные дневники со справочной информацией об истории муниципалитета

«Это маленькая энциклопедия для учащихся, в которой собрана интересная и содержательная информация о главных событиях в истории муниципалитета», — рассказали в пресс-службе администрации Брюховецкого района.

В издании можно будет найти информацию о выдающихся личностях, чьи имена связаны с историей и культурой Брюховецкого района.

Приобрести дневник можно, обратившись в управление образования муниципалитета или администрацию школы.