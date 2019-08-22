На совещании в «Магните» у инспектора по безопасности случилась передозировка наркотиков
В Москве инспектор по пожарной безопасности «Магнита» потерял сознание на совещании и умер
В московском офисе торговой сети «Магнит» проходило совещание, во время которого потерял сознание 27-летний инспектор по пожарной безопасности. Коллеги попытались помочь молодому человеку и вызвали скорую помощь, однако он умер в больнице, рассказал «Пятый канал». Трагедия случилась в июле, однако о ней стало известно только 22 августа.
Медики диагностировали передозировку наркотиков, в составе которых был амфетамин.
Во время осмотра вещей погибшего полицейские нашли три пакета с запрещенными веществами и трубку для курения, сообщил РЕН ТВ. Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (Незаконный оборот наркотиков). Расследование продолжается.
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