«Магнит» начал открывать алкомаркеты

Что представляют собой новые магазины? Алкомаркеты будут называться «Магнит Вечерний». Первый тестовый магазин открыли в Самаре. Его ассортимент насчитывает около 2,5 тыс. товаров.

«В магазине большое разнообразие алкогольной и слабоалкогольной продукции. Также представлены сопутствующие алкоголю товары: снеки, кондитерские изделия, орехи, сухофрукты, популярные продукты, овощи и фрукты, бытовая химия, предметы гигиены. Кроме того, покупатели могут приобрести свежесваренный кофе на вынос», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе «Магнита».

Планируется, что тестовые магазины откроют в Татарстане и Подмосковье. Специалистам потребуется от трех месяцев до полугода, чтобы оценить востребованность нового формата у покупателей. На вопрос о том, откроются ли «Магниты Вечерние» в Краснодаре и крае, в пресс-службе не ответили.

История сети «Магнит». В 1998 году в Краснодаре открылся первый розничный супермаркет «Магнит». В 2006 году «Магнит» разместил свои акции на бирже и инвестировал полученные средства в строительство гипермаркетов. С 2010 года компания развивает сеть розничных магазинов «Магнит Косметик», в 2017-м «Магнит» начал строить собственную аптечную сеть.

Торговую сеть основал Сергей Галицкий. Он возглавлял компанию до февраля 2018 года. Затем компанию возглавил Хачатур Помбухчан, при этом он не вошел в совет директоров. Помбухчан обещал, что «Магнит» не будет менять формат магазинов.

В мае того же года исполнительным директором «Магнита» назначили Ольгу Наумову, которая до этого занимала пост главы Х5 Retail Group. В июне она стала гендиректором ретейлера, а через год покинула должность. При правлении Наумовой компания изменила бренд и логотип.