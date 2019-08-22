«Магнит» начал открывать алкомаркеты
Торговая сеть «Магнит» в августе открыла магазин нового формата, который специализируется на продаже алкоголя
Что представляют собой новые магазины? Алкомаркеты будут называться «Магнит Вечерний». Первый тестовый магазин открыли в Самаре. Его ассортимент насчитывает около 2,5 тыс. товаров.
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«В магазине большое разнообразие алкогольной и слабоалкогольной продукции. Также представлены сопутствующие алкоголю товары: снеки, кондитерские изделия, орехи, сухофрукты, популярные продукты, овощи и фрукты, бытовая химия, предметы гигиены. Кроме того, покупатели могут приобрести свежесваренный кофе на вынос», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе «Магнита».
Планируется, что тестовые магазины откроют в Татарстане и Подмосковье. Специалистам потребуется от трех месяцев до полугода, чтобы оценить востребованность нового формата у покупателей. На вопрос о том, откроются ли «Магниты Вечерние» в Краснодаре и крае, в пресс-службе не ответили.
История сети «Магнит». В 1998 году в Краснодаре открылся первый розничный супермаркет «Магнит». В 2006 году «Магнит» разместил свои акции на бирже и инвестировал полученные средства в строительство гипермаркетов. С 2010 года компания развивает сеть розничных магазинов «Магнит Косметик», в 2017-м «Магнит» начал строить собственную аптечную сеть.
Торговую сеть основал Сергей Галицкий. Он возглавлял компанию до февраля 2018 года. Затем компанию возглавил Хачатур Помбухчан, при этом он не вошел в совет директоров. Помбухчан обещал, что «Магнит» не будет менять формат магазинов.
В мае того же года исполнительным директором «Магнита» назначили Ольгу Наумову, которая до этого занимала пост главы Х5 Retail Group. В июне она стала гендиректором ретейлера, а через год покинула должность. При правлении Наумовой компания изменила бренд и логотип.
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Какие еще проекты запускала компания? В декабре 2018 года «Магнит» запустил в Краснодаре «Кубанский комбинат хлебопродуктов». На предприятии производят рулеты, кексы, маффины, макароны, баранки, сушки и соломку. В этом году компания решила наладить в Краснодаре собственное производство кондитерских изделий.
В сентябре прошлого года продукты из «Магнита» начали доставлять сотрудники «Почты России». В 2019 году компания планирует открыть 2 тыс. торговых точек в отделениях «Почты России» в Южном федеральном округе. В мае «Магнит» вместе с компанией Broniboy начал тестировать доставку продуктов в Краснодаре.
Кроме того, «Магнит» в 2018 году планировал открыть магазины на автозаправках. В центре Краснодара 31 мая начал работать первый «Магнит Сити» формата eat&go с зоной покупок и кафетерием.
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