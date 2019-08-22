ВСК обеспечит страховой защитой мировой чемпионат WorldSkills более чем на 30 млрд рублей

Согласно подписанному контракту, застрахованы будут здания МВЦ «Казань Экспо», Деревни Универсиады, имущественный комплекс WorldSkills Kazan 2019, а также оборудование и инструменты. Кроме того, всех участников чемпионата и волонтеров защитят страховкой от несчастных случаев.

Всего ВСК застрахует 4 тыс. 564 человека. Таким образом, недвижимость и движимое имущество организаторов WorldSkills будет обеспечено страховой защитой на сумму более 30 млрд рублей.

«Страховой Дом ВСК с большим интересом и пониманием важности относится к признанию квалифицированных специалистов и демонстрации их профессиональных навыков. Чемпионат WorldSkills — это эффективный инструмент для подготовки кадров и обмена опытом с зарубежными коллегами. Такое масштабное международное мероприятие требует надежной страховой защиты», — рассказал генеральный директор САО «ВСК» Олег Овсяницкий.