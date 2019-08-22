В Краснодаре произошло еще одно ДТП с пенсионером и перевернувшейся машиной
В центре Краснодара утром 22 августа случилась автомобильная авария с 87-летним водителем
ДТП произошло на перекрестке улиц Кузнечной и Седина, там не работал светофор. По предварительным данным, 39-летний водитель машины Daewoo Matiz не остановился на знаке «Стоп» и врезался в автомобиль Skoda Fabia под управлением 87‑летнего мужчины.
Против виновника ДТП составили административный протокол. В аварии никто не пострадал, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
В Краснодаре накануне произошло похожее ДТП с водителем-пенсионером. На кольце на улице Тургенева 83‑летний мужчина за рулем легковушки врезался во внедорожник, который от удара перевернулся на крышу. Еще одна авария с участием пожилого автомобилиста произошла в марте. Тогда 87‑летний водитель насмерть сбил пенсионерку и уехал, но следом устроил другую аварию.
Читайте также
«Класс не в том, чтобы совершать подвиги, класс в том, чтобы не допускать провалов»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.