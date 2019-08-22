В Краснодаре произошло еще одно ДТП с пенсионером и перевернувшейся машиной

ДТП произошло на перекрестке улиц Кузнечной и Седина, там не работал светофор. По предварительным данным, 39-летний водитель машины Daewoo Matiz не остановился на знаке «Стоп» и врезался в автомобиль Skoda Fabia под управлением 87‑летнего мужчины.

Против виновника ДТП составили административный протокол. В аварии никто не пострадал, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.