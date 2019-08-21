В Краснодаре ограничат движение из-за празднования Дня флага
В центре Краснодара 22 августа пройдут праздничные мероприятия в честь Дня государственного флага, в связи с чем там ограничат движение
Праздничные акции и торжества в этот день пройдут по всему городу, а центральным событием станет торжественное поднятие флага на Главной городской площади. Оно начнется в 9:00.
В связи с этим с 7 до 10 часов временно ограничат движение транспортных средств на следующих улицах:
- по четной стороне улицы Буденного от Красной до Красноармейской (вдоль здания городской администрации);
- по Красноармейской от Длинной до Буденного.
Эти же участки улиц освободят на время проведения мероприятия от транспортных средств.
В пресс-службе мэрии города уточнили, что в рамках празднования полотнище триколора размером 10×15 метров пронесут по периметру Главной городской площади казаки и военнослужащие. Под звуки гимна в исполнении оркестра Краснодарского военного гарнизона флаг поднимут на флагшток в центре площади.
В парках и скверах Краснодара в этот день пройдут тематические программы и праздничные концерты с участием творческих коллективов. Патриотические мероприятия для детей и подростков организуют в каждом внутригородском округе.
Бело-сине-красный флаг в качестве государственного утвердил в 1705 году Петр Первый. Триколор впервые был поднят более трехсот лет назад над первым русским кораблем «Орел». Каждый из цветов триколора имеет свое значение: белый — свобода и независимость, синий — вера и духовность, а красный — державность. 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР», которым постановил считать триколор официальным Национальным флагом РФ.
Читайте также
На Дону мальчику после перелома ампутировали руку из‑за заражения крови
Мать ребенка обвинила врачей в ошибке
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.