В Краснодаре ограничат движение из-за празднования Дня флага

В центре Краснодара 22 августа пройдут праздничные мероприятия в честь Дня государственного флага, в связи с чем там ограничат движение

Праздничные акции и торжества в этот день пройдут по всему городу, а центральным событием станет торжественное поднятие флага на Главной городской площади. Оно начнется в 9:00.

В связи с этим с 7 до 10 часов временно ограничат движение транспортных средств на следующих улицах:

по четной стороне улицы Буденного от Красной до Красноармейской (вдоль здания городской администрации);

по Красноармейской от Длинной до Буденного.

Эти же участки улиц освободят на время проведения мероприятия от транспортных средств.