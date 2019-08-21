Дороги, школы и благоустройство. На что в Краснодарском крае потратят 100 млрд рублей

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в августе рассказал о том, как на Кубани реализуют нацпроекты

Сейчас в регионе реализуют 11 национальных проектов, на них выделили 100 млрд рублей (56 млрд рублей из федерального бюджета, 44 млрд рублей — из регионального). В июне на пленарном заседании депутаты ЗСК утвердили увеличение финансирования 19 госпрограмм на сумму 3,8 млрд рублей. Из этого объема почти 1 млрд рублей направят на реализацию федеральных проектов.

Основную часть этих денег потратят на несколько сфер.

Дороги. Краснодарский край признали одним из лучших регионов в стране в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках реализации этого проекта к 2024 году в крае планируется построить и отремонтировать более 1,3 тыс. км дорог.

Образование. По нацпроекту «Жилье и городская среда» в краевой столице в этом году построили школу на 1 тыс. 550 мест . Также в регионе возводят еще два образовательных учреждения на 1 тыс. 100 мест каждое — они появятся на улице Изобильной в Краснодаре и в поселке Южном Динского района. Еще одну школу на 1 тыс. 100 мест планируют построить в поселке Знаменском. Также в Динском районе собираются сделать бассейн.

Медицина. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в этом году началась подготовка к строительству лечебно-диагностического корпуса детской краевой клинической больницы. Кроме того, на Кубани в 2019 году появятся три офиса врача общей практики и пять фельдшерско-акушерских пунктов.

Благоустройство. В крае решили заняться благоустройством дворовых и общественных территорий. На эти цели в 2019 году выделили более 2 млрд рублей.

В этом году парламентарии уже подвели итоги исполнения госпрограмм за первый квартал. По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, край снова столкнулся с несвоевременным распределением субсидий местным бюджетам. Депутаты адресовали множество вопросов министерству ТЭК и ЖКХ, департаменту строительства. В целом в крае снизился объем неосвоенных программных средств. В 2017 году он составлял 6,8 млрд рублей, а в 2018-м — 5,1 млрд рублей, рассказал Юрий Бурлачко в интервью «Аргументам недели».