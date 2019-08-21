Limp Bizkit снова выступит в Краснодаре

Краснодарский край

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В краснодарском дворце спорта «Олимп» зимой состоится концерт группы Limp Bizkit

Американская ню-метал-группа Limp Bizkit появилась 25 лет назад, в 1994 году, а приобрела популярность в мире и России в конце 90-х — начале 2000-х. Клипы на песни Break Stuff, Take A Look Around, My Generation и Rollin' были в жесткой ротации на российском MTV. С тех пор у коллектива есть достаточно большая фан-база.

Они уже приезжали в Краснодар — в ноябре 2015 года они выступали в том же «Олимпе» в туре Money sucks tour. Юга.ру делали фоторепортаж с того концерта, а лидер коллектива Фред Дерст дал интервью нашему журналисту.

Новый российский тур Limp Bizkit пройдет зимой 2020 года. Помимо Краснодара в маршрут группы войдут Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москва — это значительно меньше, чем в 2015-м, когда они дали 20 концертов. Выступление в кубанской столице станет первым в этих гастролях и состоится 16 февраля. Билеты поступят в продажу уже 26 августа, сообщает концертное агентство «Мельница».

Афиша Краснодара Концерты Музыка

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