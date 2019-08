Limp Bizkit снова выступит в Краснодаре

Американская ню-метал-группа Limp Bizkit появилась 25 лет назад, в 1994 году, а приобрела популярность в мире и России в конце 90-х — начале 2000-х. Клипы на песни Break Stuff, Take A Look Around, My Generation и Rollin' были в жесткой ротации на российском MTV. С тех пор у коллектива есть достаточно большая фан-база.

Они уже приезжали в Краснодар — в ноябре 2015 года они выступали в том же «Олимпе» в туре Money sucks tour. Юга.ру делали фоторепортаж с того концерта, а лидер коллектива Фред Дерст дал интервью нашему журналисту.