Чем грязнее воздух, тем больше депрессий — новое исследование

Почему это важно? Загрязнение воздуха — одна из главных проблем современности. Еще в 2018 году установлено, что оно сокращает продолжительность жизни россиян примерно на девять месяцев. Новые данные показывают, что есть связь возникновения психических и неврологических расстройств с загрязнением окружающей среды.

Жители Краснодара, согласно опросу SuperJob, оценивают экологическую обстановку в городе неплохо: каждый второй охарактеризовал ее как нормальную. При этом, по данным издания Greenologia, основным источником загрязнения воздуха в городе является многочисленный автотранспорт. Помимо него выбросы в атмосферу краевого центра дают ТЭЦ, «Краснодартеплоэнерго» и МЖК «Краснодарский».

О чем говорит исследование? Медики из Дании и США под руководством Андрея Ржецкого из Чикагского университета установили, что существует высокая корреляция между загрязнением воздуха и двумя конкретными психическими расстройствами — биполярным и большим депрессивным. Они провели выборку из 151 млн жителей США моложе 65 лет и 1,44 млн жителей Дании. В Дании соотношение между заболеваниями и воздухом оказалась даже выше, чем в США: в районах с самой грязной атмосферой риск возникновения большого депрессивного расстройства возрастает на 50%, шизофрении — на 148%, расстройства личности — на 29% (последнее совпадает с данными по Соединенным Штатам).

При этом, как пишет N+1, авторы подчеркивают, что это не говорит о причинно-следственной связи между психическими заболеваниями и загрязнением воздуха — однако требует дальнейших исследований. При дальнейшей диагностике и изучении проблемы важно отмечать не только генетические факторы, но и экологию в районе, где живут люди, страдающие психическими расстройствами.

Как узнать, чистый ли в городе воздух? Шесть лет назад ученые называли уровень загрязнения атмосферного воздуха в Краснодаре низким — о таких данных сообщала, в частности, администрация города. В марте 2019-го Гринпис запустил карту России, по которой можно отслеживать места с повышенной концентрацией грязи в воздухе — в Краснодаре это большие дороги и их окрестности. Каждый может проверить, где именно не соблюдаются нормативы, и подавать жалобы, которые в дальнейшем направляются в Роспотребнадзор.