Фермерам Тбилисского района до конца года выделят 260 га земли
Жителям Тбилисского района до конца 2019 года продолжат предоставлять участки земель сельхозназначения
С начала года местные жители получили 528 га земель под пастбища, огороды и сенокосы. В ближайшее время населению района собираются выделить еще 260 га.
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В пресс-службе администрации Тбилисского района отметили, что меры господдержки поспособствовали развитию сельского хозяйства: улучшились показатели по урожаю зерновых, выросло поголовье крупного рогатого скота и увеличилось производство молока.
В 2018 году в районе увеличился объем надоя молока, а в 2019‑м удалось сохранить уровень надоев прошлого года. Кроме того, в 2018‑м район занял первое место в Краснодарском крае по уборке зерновых: тбилисские хлеборобы получили рекордный урожай за всю историю района — более 210 тыс. тонн зерна. А в этом году в районе собрали более 250 тыс. тонн зерна. Помимо этого, по итогам первого полугодия 2019 года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 206 голов, в том числе дойного стада — на 36 голов.
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За последние три года из краевого бюджета владельцам личных подсобных хозяйств и фермерам муниципалитета выплатили субсидии на сумму более 53 млн рублей. Субсидии предоставляются за произведенное молоко, мясо крупного рогатого скота, строительство теплиц и покупку сельхозживотных.
В администрации муниципалитета также отметили, что жители городов стали чаще переезжать в Тбилисский район, создавать семейные фермы и заниматься сельскохозяйственным бизнесом.
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