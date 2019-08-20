Баба Надя и еще почти 100 ролей. Умерла актриса Александра Назарова
Актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась в возрасте 79-лет
Об этом 20 августа сообщили в театре имени М. Н. Ермоловой.
«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», — говорится в сообщении на сайте театра.
О дате, времени и месте прощания сообщат дополнительно.
Кто такая Александра Назарова
Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде в актерской семье. Первую роль в театре сыграла в 6 лет. Окончила Ленинградский театральный институт имени Островского.
Снялась более чем в 90 фильмах и телесериалах, работала в театре имени Ермоловой и Центральном детском театре, а также как актриса дубляжа. Наиболее узнаваема по ролям фильмах «А если это любовь?» (Надя Брагина), «Принцесса на бобах» (мать Нины), сериалах «Бригада» (бабушка Ольги), «Граница. Таежный роман» (Аннушка), «Моя прекрасная няня» (Надежда Михайловна или баба Надя).
В 2001 году ей было присвоено звание народной артистки России.
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