В Сочи иномарка сбила подростка

Авария произошла в 19:20 на улице Разина (Лоо), 27А. По предварительным данным, 40-летний водитель машины Mercedes Benz сбил 14-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП мальчика доставили в детскую городскую больницу № 9 с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи за последние несколько дней произошло много аварий. Так, 15 августа в Лазаревском районе водитель гидроцикла устроил ДТП и попал в реанимацию. В Хостинском районе на следующий день таксист сбил ребенка и пожилую женщину, а 17 августа внедорожник врезался в полицейский УАЗ, двух сотрудников доставили в больницу.