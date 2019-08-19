Выделенная полоса на Тургенева в Краснодаре заработает 20 августа

В Краснодаре 20 августа откроется еще одна выделенная полоса для общественного транспорта – на улице Тургенева

Новая выделенная полоса протянется по Тургенева от Дальней до Дзержинского в одном направлении, это около 1,8 км. По данным мэрии города, ежедневно на этом участке курсируют 246 единиц общественного транспорта. Специалисты рассчитали, что после ввода выделенной полосы время рейса курсирующих здесь автобусов и троллейбусов уменьшится в среднем на четыре минуты, в день экономия составит до 70 минут, а это один дополнительный рейс. Помимо общественного транспорта по выделенной полосе можно двигаться спецтранспорту и каретам скорой помощи. Стоянка и остановка для личного транспорта будут запрещены.

Эта выделенная полоса станет пятой из введенных в городе в 2019 году. Ранее они были открыты на Северной от Рашпилевской до Тургенева, на Чекистов от Думенко до кольца около храма Рождества Христова, на 1-го Мая от Черкасской до 40 лет Победы и на Тюляева от Сормовской до Уральской. «Как и на других участках, крайняя правая полоса по Тургенева в сторону Дзержинского сейчас практически не используется для проезда. Она плотно запаркована личным транспортом. При этом на участке работает три троллейбусных и 14 автобусных маршрутов — теперь у них будет приоритет движения по этой полосе», — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. По его словам, с введением полосы на Тургенева город усилит работу по эвакуации автомобилей, припаркованных на всех выделенных полосах. Напомним, они также есть на Октябрьской, Мира, Седина, Ставропольской, Северной, Мачуги и Трамвайной. Кроме того, добавил Архипов, департамент рассмотрит возможность обустройства выделенных полос и на других дорогах. В их числе — Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Захарова, Кожевенная, Коммунаров, Красная, Кубанская Набережная, Октябрьская, Офицерская, Российская, Ставропольская, Селезнева, Колхозная, Северная, транспортный коридор Филатова — Северная — Ялтинская.