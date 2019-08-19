Памятник военным летчикам установили в Брюховецком районе
В станице Чепигинской Брюховецкого района 19 августа установили планер Л-39 в честь летчиков — уроженцев сельского поселения
Откуда взялся этот самолет? Учебно-боевой самолет Л-39 «Альбатрос» передали Брюховецкому району по поручению Министерства обороны РФ с учебной авиабазы Майкопа, рассказали в пресс-службе администрации Брюховецкого района.
Почему планер установили именно в Чепигинской? Станица Чепигинская славится своими уроженцами-летчиками. Здесь родились авиаторы, погибшие в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн, среди которых летчик Иван Адамов, истребитель Илья Черныш, майор Анатолий Блошенко. Один из первых авиаторов России, подъесаул Александр Чекалов, погибший под Севастополем в ноябре 1915 года, похоронен на местном кладбище.
Где можно посмотреть на «Альбатрос»? Планер установили на въезде в станицу. В торжественной церемонии открытия монумента принял участие глава Брюховецкого района Владимир Мусатов. Он отметил, что самолет олицетворяет не только великое прошлое.
«Он устремлен в будущее, и это будущее должно быть победным. Для этого у нас есть все. Поздравляю всех с этим знаменательным днем, он войдет в историю нашего района. Хочу поблагодарить тех, кто участвовал в создании памятника, всех, кто переживал и терпеливо ждал этого дня», — сказал Мусатов.
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