Краснодарцев предупредили о ливнях до конца суток и утреннем тумане

Краснодарский край

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В Краснодаре 18 и 19 августа метеорологи ожидают ливни с грозой и ветром

По данным краевого гидрометеоцентра, в Краснодаре в эти дни будет дождь, вечером возможна гроза. Ночью и утром в низинах и у водоемов ожидают туман. Ветер будет северных направлений от 5 до 10 м/с, при грозе порывы могут достигать до 15 м/с. Температура воздуха ночью от 17 до 19 °С, днем — от 26 до 28 °С.

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В Краснодаре 17 и 18 идут дожди. В пресс-службе мэрии уточнили, что сообщений о подтоплениях не поступало. На улицах дежурят 12 водооткачивающих машин. При необходимости их количество увеличат до 20 единиц. 

Сильный дождь прошел 17 августа в Сочи. На курорте выпало более 70 мм осадков. Подтопило семь участков дорог. В реках повысился уровень воды до неблагоприятных отметок. Из берегов они не вышли. 

Краснодар Погода

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