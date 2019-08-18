Краснодарцев предупредили о ливнях до конца суток и утреннем тумане

В Краснодаре 18 и 19 августа метеорологи ожидают ливни с грозой и ветром

По данным краевого гидрометеоцентра, в Краснодаре в эти дни будет дождь, вечером возможна гроза. Ночью и утром в низинах и у водоемов ожидают туман. Ветер будет северных направлений от 5 до 10 м/с, при грозе порывы могут достигать до 15 м/с. Температура воздуха ночью от 17 до 19 °С, днем — от 26 до 28 °С.

В Краснодаре 17 и 18 идут дожди. В пресс-службе мэрии уточнили, что сообщений о подтоплениях не поступало. На улицах дежурят 12 водооткачивающих машин. При необходимости их количество увеличат до 20 единиц.