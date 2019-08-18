Из-за схода селя закрыли дорогу, связывающую Северную и Южную Осетии

Сель сошел на трассу между поселками Бурон и Нар. Из-за этого в 18:30 закрыли проезд для всех машин на участке дороги Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях. Трасса перекрыта до особого распоряжения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Транскавказская магистраль (Транскам) — федеральная автомобильная дорога, связывающих Россию с Закавказьем. Это единственная круглогодичная трасса, связывающая Северную и Южную Осетии.

Водителей просят воздержаться от поездок в этом направлении до того, пока погода наладится, передает RT.