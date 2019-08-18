Из-за схода селя закрыли дорогу, связывающую Северную и Южную Осетии
В Северной Осетии 17 августа закрыли Транскавказскую магистраль из-за схода селя
Сель сошел на трассу между поселками Бурон и Нар. Из-за этого в 18:30 закрыли проезд для всех машин на участке дороги Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях. Трасса перекрыта до особого распоряжения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.
Транскавказская магистраль (Транскам) — федеральная автомобильная дорога, связывающих Россию с Закавказьем. Это единственная круглогодичная трасса, связывающая Северную и Южную Осетии.
Водителей просят воздержаться от поездок в этом направлении до того, пока погода наладится, передает RT.
Сход селей часто происходит в горах Сочи. Например, 27 февраля сель сошел в Лазаревском районе на федеральную трассу. В апреле от селя пострадал туристический маршрут в тисо-самшитовой роще. А в июне из-за схода селей даже ввели режим ЧС. Из-за стихийного бедствия на курорте «Роза Хутор» заблокировало дорогу.
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