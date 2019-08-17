В Крыму двух военных осудили за случайный запуск авиаракеты

Крымский гарнизонный суд вынес приговор в отношении двух военных, которых обвинили в несанкционированном пуске авиационной управляемой ракеты Х-29ТД

Инцидент произошел 1 октября 2017 года на территории части 59882 на военном аэродроме у города Саки, когда техники Алексей Чебанов и Николай Зверев находились на рабочем месте в ангаре. Они были ответственными за подготовку к проверке ракеты Х-29ТД на комплексе «Ока» и нарушили правила обращения с оружием.

Случайный запуск ракеты привел к уничтожению двух ракет и комплектующих «Оки», что нанесло ущерб Минобороны РФ в размере 46,5 млн рублей, передает «Крыминформ». Кроме того, ракета снесла ворота и часть стены ангара. При этом боевая часть ракеты с примерно 100 кг взрывчатого вещества не сработала, пишет «Коммерсантъ».

Выяснилось, что техники не проверили исправность чековых механизмов ракеты, а чека в ней оказалась сдернута. Так как при проверке запускается двигатель, ракета сработала.

Мужчин обвиняли по ч.1 ст. 349 УК РФ (Нарушение правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих, повлекшем по неосторожности иные тяжкие последствия). Суд назначил Чебанову наказание в виде ограничения по военной службе сроком на год и три месяца, а также удержание 15% из его зарплаты в доход государства, Звереву — ограничения по военной службе на срок год с удержанием 10% процентов зарплаты.

Кроме того, Минобороны подало иск о взыскании многомиллионного ущерба. Сейчас он слушается в том же суде.