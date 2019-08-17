В Краснодаре объявили штормовое предупреждение по непогоде

Краснодарский край

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До 19 августа в Краснодаре прогнозируют грозы и сильный ветер

На выходных, 17 и 18 августа, и в понедельник, 19 августа, в столице региона ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщили в мэрии города.

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Также непогода ожидается в других районах края, а в Сочи объявили экстренное предупреждение из-за стихии.

По данным Краснодарского гидрометцентра, температура воздуха в Краснодаре в ближайшие сутки ночью 19-21 °С, днем 27-29 °С. По краю ночью 16-21 °С, днем 24-29 °С. На Черноморском побережье ночью 17-22 °С, днем 24-29 °С. 

Краснодар Погода Штормовые предупреждения

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