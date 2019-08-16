В Новороссийске ввели график подачи воды. Там не могут восстановить водоснабжение с 12 августа

Из-за недостаточного объема подачи воды от Троицкого группового водопровода, где недавно произошли две аварии, в Новороссийске не могут восстановить подачу воды

На ТГВ на этой неделе произошло две аварии — первая случилась 12 августа, а когда после ее устранения жителям 14 августа начали возвращать воду, произошла вторая. Подачу воды жителям должны были восстановить к вечеру 15 августа. Проблемы с водоснабжением коснулись жителей Новороссийска, Геленджика и Крымского района. 16 августа администрация Новороссийска сообщила, что в некоторых районах водоснабжение в штатном режиме будет восстановлено, а для части города введут графики подачи воды.

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«В связи с проведением ремонтных работ и недостаточным объемом подачи воды от Троицкого группового водопровода для водоснабжения населения Новороссийска МУП "Водоканал" вынужден ввести регламент подачи воды в следующих зонах водоснабжения: №16, 18, 19, 20, 27, 27а, 30а: утром с 6:00 часов до 9:00 часов, вечером с 18:00 часов до 21:00 часов», — говорится в сообщении на сайте мэрии. Отмечается, что водоснабжение возобновят в штатном режиме после увеличения подачи воды на город. При этом в МУП «Водоканал» и ГУП КК «Кубаньводкомплекс» не смогли уточнить, как долго продлится такой режим.

Подвоз воды будет проходить по заявкам через аварийно-диспетчерскую службу МУП «Водоканал»: 30-98-60 и 30-98-61. Адресный план зон водоснабжения можно скачать на сайте организации.