В Кавказском заповеднике обнаружили новое озеро

На территории Кавказского заповедника в августе обнаружили ранее неизвестное озеро. Ученые говорят, что это подтверждает теорию глобального потепления

Озеро нашли во время экспедиции Русского географического общества «Голубое ожерелье Кавказского заповедника» по исследованию горных озер в бассейне рек Алоус и Ачипста. Ученые осмотрели труднодоступные цирки и кары (формы горно-ледникового рельефа), обследовали малоизученные озера, а также обнаружили ранее неизвестное.

«В бассейне реки Ачипста, в месте отступания ледника Челипси исследователями было обнаружено небольшое молодое озеро. Прежде водоем не был отражен ни на одной карте. Данный факт в очередной раз подтверждает теорию глобального потепления, а именно процессы деградации современного оледенения и образования новых ледниковых озер», — отметили в пресс-службе Кавказского заповедника.