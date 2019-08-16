В Кавказском заповеднике обнаружили новое озеро
На территории Кавказского заповедника в августе обнаружили ранее неизвестное озеро. Ученые говорят, что это подтверждает теорию глобального потепления
Озеро нашли во время экспедиции Русского географического общества «Голубое ожерелье Кавказского заповедника» по исследованию горных озер в бассейне рек Алоус и Ачипста. Ученые осмотрели труднодоступные цирки и кары (формы горно-ледникового рельефа), обследовали малоизученные озера, а также обнаружили ранее неизвестное.
«В бассейне реки Ачипста, в месте отступания ледника Челипси исследователями было обнаружено небольшое молодое озеро. Прежде водоем не был отражен ни на одной карте. Данный факт в очередной раз подтверждает теорию глобального потепления, а именно процессы деградации современного оледенения и образования новых ледниковых озер», — отметили в пресс-службе Кавказского заповедника.
Ученые выполнили план экспедиции, и впервые в истории исследовали все озера бассейна реки Ачипста. По ее итогам специалисты составят подробный отчет, опубликуют ряд научных статей, а также выступят с докладом в лектории РГО, на международном Дне Гор и в Москве на VII Общероссийском фестивале природы «Первозданная Россия».
Экспедиция прошла в рамках научно-исследовательского проекта Краснодарского регионального отделения РГО «Западный Кавказ — горная страна тысячи озер».
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