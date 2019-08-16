В центре Краснодара ограничат движение из-за чемпионата по велоспорту
В Краснодаре 18 августа пройдет Всероссийский чемпионат по велоспорту, из-за чего в центре города ограничат движение транспорта
Чемпионат России в гонке-критериум (кольцевая гонка) пройдет с 10:30 до 12:30. Стартуют гонщики на улице Буденного у входа в Кубанский университет физкультуры и туризма, затем маршрут пролегает по Леваневского, Кузнечной и Седина. На соревнования приедут спортсмены из 20 регионов.
Движение транспорта ограничат с 7:00 до 12:30 на следующих участках:
- по улице Буденного на участке от Базовской до Коммунаров;
- по Кузнечной от Базовской до Коммунаров;
- по Леваневского от Головатого до Длинной;
- по Седина от Головатого до Длинной;
- по Янковского от Головатого до Длинной.
Также с 20:00 17 августа до 12:30 18 августа на этих участках запретят парковку, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
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