В центре Краснодара ограничат движение из-за чемпионата по велоспорту

В Краснодаре 18 августа пройдет Всероссийский чемпионат по велоспорту, из-за чего в центре города ограничат движение транспорта

Чемпионат России в гонке-критериум (кольцевая гонка) пройдет с 10:30 до 12:30. Стартуют гонщики на улице Буденного у входа в Кубанский университет физкультуры и туризма, затем маршрут пролегает по Леваневского, Кузнечной и Седина. На соревнования приедут спортсмены из 20 регионов.

Движение транспорта ограничат с 7:00 до 12:30 на следующих участках:

по улице Буденного на участке от Базовской до Коммунаров;

по Кузнечной от Базовской до Коммунаров;

по Леваневского от Головатого до Длинной;

по Седина от Головатого до Длинной;

по Янковского от Головатого до Длинной.



Также с 20:00 17 августа до 12:30 18 августа на этих участках запретят парковку, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.