В центре Краснодара ограничат движение из-за чемпионата по велоспорту

Краснодарский край

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В Краснодаре 18 августа пройдет Всероссийский чемпионат по велоспорту, из-за чего в центре города ограничат движение транспорта

Чемпионат России в гонке-критериум (кольцевая гонка) пройдет с 10:30 до 12:30. Стартуют гонщики на улице Буденного у входа в Кубанский университет физкультуры и туризма, затем маршрут пролегает по Леваневского, Кузнечной и Седина. На соревнования приедут спортсмены из 20 регионов.

Движение транспорта ограничат с 7:00 до 12:30 на следующих участках:

  • по улице Буденного на участке от Базовской до Коммунаров;
  • по Кузнечной от Базовской до Коммунаров;
  • по Леваневского от Головатого до Длинной;
  • по Седина от Головатого до Длинной;
  • по Янковского от Головатого до Длинной.


Также с 20:00 17 августа до 12:30 18 августа на этих участках запретят парковку, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Автомобили Велоспорт Краснодар Общественный транспорт Транспорт

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