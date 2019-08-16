В Адыгее к концу года планируют запустить фабрику по изготовлению мебельной кромки

В Адыгее при господдержке до конца 2019 года планируется завершить первую очередь строительства нового производства по изготовлению мебельной кромки ПВХ

В июле Фонд поддержки предпринимательства Адыгеи оказал инвестору — ООО «Югпром» — гарантийную поддержку, благодаря чему компания стали доступны кредитные средства, на которые закупят оборудование и проведут подготовительные работы для запуска первого цеха нового производства. Его планируют запустить до конца года, остальные цеха — в 2021 году, сообщили 16 августа порталу Юга.ру в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.

Комбинат будет состоять из четырех цехов, строительство которых ведется в Майкопе на площади 5,5 тыс. кв. метров. Общая стоимость проекта — 34,3 млн рублей. Его реализация позволит создать 37 рабочих мест при запуске одного цеха. По мере запуска всех четырех цехов количество рабочих мест составит около 140.

Как уточнили в пресс-службе главы Адыгеи, руководитель региона Мурат Кумпилов поставил задачу перед министерствами и муниципальными образованиями оказывать максимальное содействие инвесторам через инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса.

Проект фабрики по изготовлению мебельной кромки сопровождается в режиме одного окна. Гарантийная поддержка при получении кредитных средств оказана в рамках реализации национального проекта, а также регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Адыгее», утвержденного главой республики.

Кроме того, в рамках этого проекта в Адыгее до конца 2019 года планируется создать Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Предполагается, что его деятельность повысит уровень доступности мер поддержки как для начинающих предпринимателей, так и для действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, заключили в минэкономразвития Адыгеи.