В детском лагере в Крыму произошел пожар

В 20:47 спасателям поступило сообщение о том, что в детском лагере «Мандарин» в селе Песчаном Бахчисарайского района загорелся матрас. Администрация лагеря эвакуировала детей еще до прибытия пожарных.

Площадь возгорания составила 6 кв. метров, жертв и пострадавших нет, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС России по Крыму.

Директор лагеря Кристина Шавырина рассказала, что пожар произошел в комнате вожатых. Предположительно, у них заряжался телефон или какое-то другое устройство. В лагере сработала пожарная сигнализация и около 150 детей эвакуировали в соседний лагерь.