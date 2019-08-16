В детском лагере в Крыму произошел пожар
В Крыму вечером 15 августа случилось возгорание в детском лагере «Мандарин»
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В 20:47 спасателям поступило сообщение о том, что в детском лагере «Мандарин» в селе Песчаном Бахчисарайского района загорелся матрас. Администрация лагеря эвакуировала детей еще до прибытия пожарных.
Площадь возгорания составила 6 кв. метров, жертв и пострадавших нет, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС России по Крыму.
Директор лагеря Кристина Шавырина рассказала, что пожар произошел в комнате вожатых. Предположительно, у них заряжался телефон или какое-то другое устройство. В лагере сработала пожарная сигнализация и около 150 детей эвакуировали в соседний лагерь.
Юга.ру ранее писали о том, что в лагерях Крыма в этом летнем сезоне находили нарушения. Например, в Евпатории 16 июля в детском оздоровительном лагере «Лучистый» произошло массовое отравление, в больницу попали более 30 детей. Все госпитализированные приехали из Татарстана. По словам детского омбудсмена Татарстана, дети отравились едой в лагере. Позже его закрыли.
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