На Кубани назначили нового начальника Росгвардии
Новым начальником главного управления Росгвардии России по Краснодарскому краю стал Георгий Медоев
С апреля 2018 года ведомство возглавлял Евгений Меркушин, который поддержал новое назначение. Он заявил, что генерал-майор Георгий Медоев справится со всеми задачами, потому что у него есть опыт: он был начальником штаба такого же управления в Москве.
«У нас проходит масса мероприятий самого высокого уровня — это и встречи с участием глав государств, и международные спортивные соревнования, и культурные события. Нам важно обеспечить самый высокий уровень безопасности при их проведении», — рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его мнению, особое внимание следует уделить Сочи, так как там проходит множество мероприятий, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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