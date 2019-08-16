На Кубани назначили нового начальника Росгвардии

Краснодарский край

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Новым начальником главного управления Росгвардии России по Краснодарскому краю стал Георгий Медоев

С апреля 2018 года ведомство возглавлял Евгений Меркушин, который поддержал новое назначение. Он заявил, что генерал-майор Георгий Медоев справится со всеми задачами, потому что у него есть опыт: он был начальником штаба такого же управления в Москве.

«У нас проходит масса мероприятий самого высокого уровня — это и встречи с участием глав государств, и международные спортивные соревнования, и культурные события. Нам важно обеспечить самый высокий уровень безопасности при их проведении», — рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его мнению, особое внимание следует уделить Сочи, так как там проходит множество мероприятий, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев Кадровые перестановки Краснодар Росгвардия

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