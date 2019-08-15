Детей-инвалидов в Адыгее будут учить шитью, кулинарии и робототехнике

Адыгея

Распечатать

На переоборудование мастерских Адыгейской республиканской школы-интерната для детей с нарушениями слуха и зрения закупят оборудование на 4 млн рублей

Для коррекционной работы и дополнительного образования детей-инвалидов по направлению «Технология» Адыгея в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» получила более 4 млн рублей федеральной субсидии. Они пойдут на закупку оборудования. 

Кроме того, еще 1,9 млн рублей выделили на ремонт помещений, где проходят уроки технологии, сообщили 15 августа в министерстве образования и науки Адыгеи.

«В результате 1 сентября в школе появится плотностью оборудованный под кухню кабинет кулинарии, откроют двери отремонтированные швейная мастерская и кабинет информатики, появится мастерская прототипирования, кабинет робототехники и современный, в которых будет установлена современная компьютерная техника, станки с ЧПУ, новые швейные машины, 3D-принтер, 3D-сканер и другое оборудование», — рассказали в министерстве образования и науки республики.

Как сообщали Юга.ру, в мае жителям Адыгеи стала доступна новая услуга по присмотру за детьми-инвалидами.

Дети Дети-инвалиды Образование

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Автодор» ограничил движение грузовиков в районе развязки на М4 «Дон» под Краснодаром
В Краснодаре из-за ремонта путей на один вечер изменят маршруты трамваев № 2, 5 и 8
Краснодарская ТЭЦ грозит срывом отопительного сезона. Вот что говорят два крупных должника — АТЭК и «Краснодартеплосеть»
Детей-инвалидов в Адыгее будут учить шитью, кулинарии и робототехнике
На Кубани шестилетний мальчик умер от колотой раны в груди, играя со старшей сестрой
В парке «Краснодар» бесплатно покажут фильм «Гражданин Кейн»

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале