Детей-инвалидов в Адыгее будут учить шитью, кулинарии и робототехнике

На переоборудование мастерских Адыгейской республиканской школы-интерната для детей с нарушениями слуха и зрения закупят оборудование на 4 млн рублей

Для коррекционной работы и дополнительного образования детей-инвалидов по направлению «Технология» Адыгея в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» получила более 4 млн рублей федеральной субсидии. Они пойдут на закупку оборудования.

Кроме того, еще 1,9 млн рублей выделили на ремонт помещений, где проходят уроки технологии, сообщили 15 августа в министерстве образования и науки Адыгеи.

«В результате 1 сентября в школе появится плотностью оборудованный под кухню кабинет кулинарии, откроют двери отремонтированные швейная мастерская и кабинет информатики, появится мастерская прототипирования, кабинет робототехники и современный, в которых будет установлена современная компьютерная техника, станки с ЧПУ, новые швейные машины, 3D-принтер, 3D-сканер и другое оборудование», — рассказали в министерстве образования и науки республики.

Как сообщали Юга.ру, в мае жителям Адыгеи стала доступна новая услуга по присмотру за детьми-инвалидами.