Детей-инвалидов в Адыгее будут учить шитью, кулинарии и робототехнике
На переоборудование мастерских Адыгейской республиканской школы-интерната для детей с нарушениями слуха и зрения закупят оборудование на 4 млн рублей
Для коррекционной работы и дополнительного образования детей-инвалидов по направлению «Технология» Адыгея в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» получила более 4 млн рублей федеральной субсидии. Они пойдут на закупку оборудования.
Кроме того, еще 1,9 млн рублей выделили на ремонт помещений, где проходят уроки технологии, сообщили 15 августа в министерстве образования и науки Адыгеи.
«В результате 1 сентября в школе появится плотностью оборудованный под кухню кабинет кулинарии, откроют двери отремонтированные швейная мастерская и кабинет информатики, появится мастерская прототипирования, кабинет робототехники и современный, в которых будет установлена современная компьютерная техника, станки с ЧПУ, новые швейные машины, 3D-принтер, 3D-сканер и другое оборудование», — рассказали в министерстве образования и науки республики.
Как сообщали Юга.ру, в мае жителям Адыгеи стала доступна новая услуга по присмотру за детьми-инвалидами.
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