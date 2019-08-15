На Кубани шестилетний мальчик умер от колотой раны в груди, играя со старшей сестрой

Что произошло? Вечером 9 августа шестилетний мальчик был во дворе дома вместе со своей девятилетней сестрой. Недалеко от детей, у крыльца находилась их мать. В какой-то момент женщина услышала крик сына. Подбежав к нему, она увидела у него колотое ранение в груди и вызвала скорую. Родители взяли ребенка и поехали на машине навстречу медикам, однако мальчик умер.

Что все же случилось с ребенком? Это убийство или несчастный случай? Неизвестно. В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру не рассказали никаких подробностей трагедии — в них предстоит разобраться следствию. В ведомстве сообщили, что по делу проводят следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Предположительные версии также не называются, однако по факту смерти мальчика уже возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).