На Кубани шестилетний мальчик умер от колотой раны в груди, играя со старшей сестрой
В Брюховецком районе 9 августа ребенок погиб от колотого ранения в грудь при невыясненных обстоятельствах
Что произошло? Вечером 9 августа шестилетний мальчик был во дворе дома вместе со своей девятилетней сестрой. Недалеко от детей, у крыльца находилась их мать. В какой-то момент женщина услышала крик сына. Подбежав к нему, она увидела у него колотое ранение в груди и вызвала скорую. Родители взяли ребенка и поехали на машине навстречу медикам, однако мальчик умер.
Что все же случилось с ребенком? Это убийство или несчастный случай? Неизвестно. В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру не рассказали никаких подробностей трагедии — в них предстоит разобраться следствию. В ведомстве сообщили, что по делу проводят следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Предположительные версии также не называются, однако по факту смерти мальчика уже возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).
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Юга.ру уже писали о том, как дети погибали или совершали преступления, оставаясь без присмотра родителей. Так, в 2017 году в Дагестане школьник убил восьмиклассницу выстрелом в голову. В следующем году в Каспийске трехлетний ребенок случайно застрелил мать из охотничьего карабина.
В мае 2019-го на Ставрополье двухлетний мальчик один играл со спичками в машине и случайно устроил пожар. Ребенок не смог выбраться из автомобиля и погиб.
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