Строительная компания «Семья» и банк ДОМ.РФ заключили соглашение о стратегическом партнерстве

ГК «Семья» и Банк ДОМ.РФ 14 августа подписали договор о проектном финансировании строительства ЖК «Классика» в Новороссийске с использованием эскроу-счетов

Жилой комплекс комфорт-класса «Классика» — это мини-город со всей необходимой инфраструктурой. Он располагается в южной части Новороссийска. На всей территории планируется возвести более 38 домов разной этажности — от 9 до 20 этажей общей площадью квартир более 200 тыс. кв. метров, рассказали 15 августа в пресс-службе СК «Семья».

В феврале 2019 года во время Российского инвестиционного форума ООО «Специализированный застройщик "Семья-Новороссийск"» и администрация Новороссийска заключили соглашение о строительстве первого квартала жилого комплекса. По словам генерального директора группы компаний «Семья» Руслана Ворукова, договор с банком ДОМ.РФ — очередное подтверждение того, что застройщик — ответственный игрок рынка жилого строительства Краснодарского края.

Управляющий директор Южного регионального центра банка ДОМ.РФ Кирилл Зарочинцев добавил, что проектное финансирование с использованием счетов эскроу — одно из главных направлений развития банка. Новые механизмы делают рынок жилья прозрачным и безопасным для граждан.

«Использование эскроу-счетов позволяет защитить интересы покупателей, гарантирует достройку дома и обеспечивает полную сохранность денежных средств участников долевого строительства», — заявил Воруков.