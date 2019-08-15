Строительная компания «Семья» и банк ДОМ.РФ заключили соглашение о стратегическом партнерстве
ГК «Семья» и Банк ДОМ.РФ 14 августа подписали договор о проектном финансировании строительства ЖК «Классика» в Новороссийске с использованием эскроу-счетов
Жилой комплекс комфорт-класса «Классика» — это мини-город со всей необходимой инфраструктурой. Он располагается в южной части Новороссийска. На всей территории планируется возвести более 38 домов разной этажности — от 9 до 20 этажей общей площадью квартир более 200 тыс. кв. метров, рассказали 15 августа в пресс-службе СК «Семья».
В феврале 2019 года во время Российского инвестиционного форума ООО «Специализированный застройщик "Семья-Новороссийск"» и администрация Новороссийска заключили соглашение о строительстве первого квартала жилого комплекса. По словам генерального директора группы компаний «Семья» Руслана Ворукова, договор с банком ДОМ.РФ — очередное подтверждение того, что застройщик — ответственный игрок рынка жилого строительства Краснодарского края.
Управляющий директор Южного регионального центра банка ДОМ.РФ Кирилл Зарочинцев добавил, что проектное финансирование с использованием счетов эскроу — одно из главных направлений развития банка. Новые механизмы делают рынок жилья прозрачным и безопасным для граждан.
«Использование эскроу-счетов позволяет защитить интересы покупателей, гарантирует достройку дома и обеспечивает полную сохранность денежных средств участников долевого строительства», — заявил Воруков.
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СК «Семья» — застройщик, реализовавший ряд крупных проектов в Краснодарском крае. По итогам 2017 и 2018 годов группа компаний вошла в топ-10 застройщиков Кубани.
По закону, с 1 июля 2019 года продажа квартир в новых проектах стала возможна только через счета эскроу. Средства, внесенные дольщиками, будут накапливаться на счетах условного депонирования: получить к ним доступ девелоперы смогут только после сдачи объектов в эксплуатацию. Вести строительство объектов они будут за счет целевых кредитов, привлекаемых на реализацию определенных проектов. Подробности можно узнать на сайте family-yug.ru.
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